«Ак Барс» обыграл «Металлург» и одержал 11-ю победу подряд

«Ак Барс» дома победил «Металлург» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:0. У хозяев 3 (2+1) очка набрал Илья Карпухин. Ассистентский дубль на счету Александра Хмелевского. «Ак Барс» одержал 11-ю победу подряд и установил новый клубный рекорд в регулярных чемпионатах. Казанцы с 31 очком после 21 игры занимают второе место в таблице Восточной конференции. «Металлург» сохранил лидерство — 32 очка после в 21 матче. FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

29 октября, 19:00. Татнефть-Арена (Казань) Ак Барс Металлург Мг

Давлет Нурпиисов кузя очень хороший нап. но никак не может найти свою команду 30.10.2025

Женек10 Интересно, кто составлял расписание Нижнекамск -Омск -Казань ? С логистикой точно всё нормально ? Вместо 240 км Металлург летает 3200! 30.10.2025

Atoms Котлыйм, чын татар!:sweat_smile: 29.10.2025

Давлет Нурпиисов с десятилетним щенком по имени женек как то стремно даже не то что вести дискуссию .. отвечать западло:rofl: 29.10.2025

Давлет Нурпиисов без ложки дерьма обойтись не можешь? 29.10.2025

Женек10 чемпион?) когда последний раз? 29.10.2025

Давлет Нурпиисов пропустил Фисенко.. но он давно наш. Чел в своем возврасте и в 4 звене показывает очень достойный хоккей! чем то напоминает Степанова. уважуха:thumbsup: 29.10.2025

Давлет Нурпиисов И что еще радует- сегодня была явно тренерская победа! :thumbsup::muscle: рано списывали Анвара. Чел.явно делает выводы из ошибок 29.10.2025

Давлет Нурпиисов Команда- чемпион! Статусная команда - которой безусловно является мой Ак барс может начинать чемпионат плохо , но ВСЕГДА наберет свой ход и займет свое законное место в верхней части таблицы. За это мы любим свою КОМАНДУ! Меня очень радует то , что именно те игроки кто пришли в этом сезоне- Карпухин , Денисенко, Хмелевски, Алистров и свои воспитанники , как Радель делают игру и реально усилили команду. Значит идем правильным путем. Алга Ак Барс! 29.10.2025

Паснаход Ещё при подписании Кузнецова написал, что надеюсь, что Кузя своей раздолбайской аурой развалит налаженный баланс Магнитки). Мечты сбываются. Шутка. А нас с победой. 29.10.2025

bvp Кузе надо валить из Металлурга, с Разиным они не сработаются. 29.10.2025