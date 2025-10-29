Видео
29 октября, 21:21

«Ак Барс» обыграл «Металлург» и одержал 11-ю победу подряд

Руслан Минаев
Хоккеисты «Ак Барса».
Фото ХК Ак Барс

«Ак Барс» дома победил «Металлург» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:0.

У хозяев 3 (2+1) очка набрал Илья Карпухин. Ассистентский дубль на счету Александра Хмелевского.

«Ак Барс» одержал 11-ю победу подряд и установил новый клубный рекорд в регулярных чемпионатах. Казанцы с 31 очком после 21 игры занимают второе место в таблице Восточной конференции.

«Металлург» сохранил лидерство — 32 очка после в 21 матче.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
29 октября, 19:00. Татнефть-Арена (Казань)
Ак Барс
Металлург Мг

12

  • Давлет Нурпиисов

    кузя очень хороший нап. но никак не может найти свою команду

    30.10.2025

  • Женек10

    Интересно, кто составлял расписание Нижнекамск -Омск -Казань ? С логистикой точно всё нормально ? Вместо 240 км Металлург летает 3200!

    30.10.2025

  • Atoms

    Котлыйм, чын татар!:sweat_smile:

    29.10.2025

  • Давлет Нурпиисов

    с десятилетним щенком по имени женек как то стремно даже не то что вести дискуссию .. отвечать западло:rofl:

    29.10.2025

  • Давлет Нурпиисов

    без ложки дерьма обойтись не можешь?

    29.10.2025

  • Женек10

    чемпион?) когда последний раз?

    29.10.2025

  • Давлет Нурпиисов

    пропустил Фисенко.. но он давно наш. Чел в своем возврасте и в 4 звене показывает очень достойный хоккей! чем то напоминает Степанова. уважуха:thumbsup:

    29.10.2025

  • Давлет Нурпиисов

    И что еще радует- сегодня была явно тренерская победа! :thumbsup::muscle: рано списывали Анвара. Чел.явно делает выводы из ошибок

    29.10.2025

  • Давлет Нурпиисов

    Команда- чемпион! Статусная команда - которой безусловно является мой Ак барс может начинать чемпионат плохо , но ВСЕГДА наберет свой ход и займет свое законное место в верхней части таблицы. За это мы любим свою КОМАНДУ! Меня очень радует то , что именно те игроки кто пришли в этом сезоне- Карпухин , Денисенко, Хмелевски, Алистров и свои воспитанники , как Радель делают игру и реально усилили команду. Значит идем правильным путем. Алга Ак Барс!

    29.10.2025

  • Паснаход

    Ещё при подписании Кузнецова написал, что надеюсь, что Кузя своей раздолбайской аурой развалит налаженный баланс Магнитки). Мечты сбываются. Шутка. А нас с победой.

    29.10.2025

  • bvp

    Кузе надо валить из Металлурга, с Разиным они не сработаются.

    29.10.2025

  • tatarin

    Яна рекорд белен, татарлар!

    29.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Хоккей
    КХЛ
    ХК Ак Барс
    ХК Металлург (Магнитогорск)
