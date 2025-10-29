«Ак Барс» обыграл «Металлург» и одержал 11-ю победу подряд

29 октября, 21:21
«Ак Барс» дома победил «Металлург» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:0.
У хозяев 3 (2+1) очка набрал Илья Карпухин. Ассистентский дубль на счету Александра Хмелевского.
«Ак Барс» одержал 11-ю победу подряд и установил новый клубный рекорд в регулярных чемпионатах. Казанцы с 31 очком после 21 игры занимают второе место в таблице Восточной конференции.
«Металлург» сохранил лидерство — 32 очка после в 21 матче.
Давлет Нурпиисов
кузя очень хороший нап. но никак не может найти свою команду
30.10.2025
Женек10
Интересно, кто составлял расписание Нижнекамск -Омск -Казань ? С логистикой точно всё нормально ? Вместо 240 км Металлург летает 3200!
30.10.2025
Atoms
Котлыйм, чын татар!:sweat_smile:
29.10.2025
Давлет Нурпиисов
с десятилетним щенком по имени женек как то стремно даже не то что вести дискуссию .. отвечать западло:rofl:
29.10.2025
Давлет Нурпиисов
без ложки дерьма обойтись не можешь?
29.10.2025
Женек10
чемпион?) когда последний раз?
29.10.2025
Давлет Нурпиисов
пропустил Фисенко.. но он давно наш. Чел в своем возврасте и в 4 звене показывает очень достойный хоккей! чем то напоминает Степанова. уважуха:thumbsup:
29.10.2025
Давлет Нурпиисов
И что еще радует- сегодня была явно тренерская победа! :thumbsup::muscle: рано списывали Анвара. Чел.явно делает выводы из ошибок
29.10.2025
Давлет Нурпиисов
Команда- чемпион! Статусная команда - которой безусловно является мой Ак барс может начинать чемпионат плохо , но ВСЕГДА наберет свой ход и займет свое законное место в верхней части таблицы. За это мы любим свою КОМАНДУ! Меня очень радует то , что именно те игроки кто пришли в этом сезоне- Карпухин , Денисенко, Хмелевски, Алистров и свои воспитанники , как Радель делают игру и реально усилили команду. Значит идем правильным путем. Алга Ак Барс!
29.10.2025
Паснаход
Ещё при подписании Кузнецова написал, что надеюсь, что Кузя своей раздолбайской аурой развалит налаженный баланс Магнитки). Мечты сбываются. Шутка. А нас с победой.
29.10.2025
bvp
Кузе надо валить из Металлурга, с Разиным они не сработаются.
29.10.2025
tatarin
Яна рекорд белен, татарлар!
29.10.2025