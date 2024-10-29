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«Ак Барс» — «Металлург»: смотреть матч КХЛ онлайн

«Ак Барс» сыграет с «Металлургом» в регулярном чемпионате КХЛ 29 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Ак Барс», Telegram
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Матч FONBET чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Металлург» пройдет во вторник, 29 октября, на «Татнефть-Арене» в Казани. Стартовое вбрасывание — в 19.30 по московскому времени.

Трансляция игры в прямом эфире пройдет на онлайн-платформе «Кинопоиск». Кроме того, смотреть встречу в Казани можно будет на канале «КХЛ Prime», официальном сайте лиги, казанском телеканале «ТНВ Татарстан» и магнитогорском «ТВ-ИН» (жителям этих регионов).

Ключевые события игры «Ак Барс» — «Металлург» отслеживайте в матч-центре сайте «СЭ».

«Ак Барс» в этом регулярном чемпионате сыграл 17 матчей и набрал 22 очка, у «Металлурга» — 21 очко в 21 игре.

Казанцы в предыдущем матче регулярки позавчера выиграли у «Адмирала» (4:2), а магнитогорцы в Омске уступили «Авангарду» (2:3 ОТ).

ХК Ак Барс
ХК Металлург (Магнитогорск)

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