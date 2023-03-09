0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 21:51

«Ак Барс» обыграл дома «Нефтехимик» и повел 3-2 в серии плей-офф КХЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
«Ак Барс» — «Нефтехимик» — 5:1.
Фото ХК «Ак Барс»
Telegram Дзен

«Ак Барс» дома обыграл «Нефтехимик» в пятом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ — 6:1.

Голами в составе казанской команды отметились Дмитрий Воронков, Станислав Галиев, Дмитрий Кагарлицкий, Никита Дыняк и Александр Радулов, оформивший дубль.

За клуб из Нижнекамска единственную шайбу забросил Ансель Галимов.

Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу «Ак Барса». Следующий матч между командами пройдет 11 марта в Нижнекамске.

Кубок Гагарина — смотрите в Okko

КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Пятый матч

«Ак Барс» (Казань) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 6:1 (1:1, 4:0, 1:0)

Голы: Воронков — 3 (Войнов), 0:43 — 1:0. Галимов — 1 (Шафигуллин), 15:18 — 1:1. Галиев — 4 (бол., Войнов), 24:21 — 2:1. Кагарлицкий — 2 (бол., Радулов, Галиев), 34:10 — 3:1. Дыняк — 2 (Лукоянов, Журавлев), 35:06 — 4:1. Радулов — 3 (Сафонов), 39:25 — 5:1. Радулов — 4 (бол., Лямкин, Шипачев), 59:46 — 6:1.

Вратари: Билялов — Судницин (Тихомиров, 40:00).

Штраф: 4 — 15.

Броски: 29 (7+12+10) — 30 (8+9+13).

Судьи: Беляев, Кулаков.

9 марта. Казань. Татнефть-Арена. 8059 зрителей.

Счет в серии: 3-2

КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Нефтехимик
Кубок Гагарина
5
0
Читайте также
Болельщики наехали на канадца из-за Капризова: Кирилл не смог доиграть матч с «Виннипегом»
Виталий Дьяков: «Сейчас в России курьеры зарабатывают больше, чем футболисты второй лиги»
Пользователи пожаловались на сбой в работе «Яндекс. Такси» и Uber
ВС Украины не сбили ни одной ракеты «Кинжал»
Рогов сообщил о полном прекращении подачи электричества на ЗАЭС со стороны Украины
В Кремле заявили о вопросах России к реализации зерновой сделки
Популярное видео
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Николай Голдобин: почему его сажают в запас, поедет ли в НХЛ
Егор Яковлев: что творится в «Магнитке», боялись ли Квартальнова
Илья Ежов: что он сказал скамейке «Ак Барса» и Радулову
Скандал с Проворовым, безумный сезон «Бостона», танкинг за Бедарда
Радулов vs Шевченко: яркий разговор со звездой «Ак Барса»
Кто же победит на «Востоке», огненное «Зеленое дерби»
Шипачев: Знарок и проблемы «Ак Барса», отношения с Радуловым и Билялетдинов
Кулемин: конец карьеры, заражение и травма, лимит на легионеров в КХЛ
Шакир Мухамадуллин: НХЛ, ошибки и физика, Америка
Трансферы «Салавата», уйдет ли Кадейкин, будущее Козлова
Отставка Светлова, рекорд по поражениям: интервью генменеджера «Сочи»
Что творится в «Магнитке» / Никитин и шоу-бизнес / битва за плей-офф
Никитин: хоккей и шоу-бизнес, сын Кошечкина, Варнаков
Шумаков, Ткачев, Бывальцев: интервью гендиректора «Трактора»
«Ак Барс» побеждает с Биллом, голы Мичкова, кошмарная серия «Сочи»
Будущее Жамнова в сборной, Билялетдинов в «Ак Барсе»
Матч звезд, итоги КХЛ к перерыву, анонс Кубка Первого канала
«Ак Барс» уволил Знарка / безумный лимит в КХЛ / проблемы «Трактора»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ротенберг жестко высказал претензии хоккеисту минского «Динамо», который разбил губу Хуснутдинову

СКА обыграл минское «Динамо» и вышел вперед в серии