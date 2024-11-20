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Сегодня, 17:45

«Ак Барс» — «Нефтехимик»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Ак Барс» и «Нефтехимик» сыграют в регулярном чемпионате КХЛ 20 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Ак Барс», Telegram
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«Ак Барс» и «Нефтехимик» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в среду, 20 ноября. Начало матча на «Татнефть-Арене» в Казани — в 19.00 по московскому времени.

Транслировать игру «Ак Барс» — «Нефтехимик» будет официальный сайт КХЛ. Кроме того, встречу в Казани местные жители смогут посмотреть на телеканале «ТНВ Татарстан».

Изучайте ключевые события игры «Ак Барс» — «Нефтехимик» в матч-центре сайта «СЭ».

В сезоне КХЛ-2024/25 «Ак Барс» провел 25 матчей и набрал 33 очка, в предыдущей игре казанцы уступили на своем льду ЦСКА (0:3). У «Нефтехимика» — 28 очков в 29 матчах, в последнем из них на выезде был обыгран «Автомобилист» (3:1).

КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Нефтехимик

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