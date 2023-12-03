Видеотрансляция игры КХЛ «Ак Барс» — «Нефтехимик» в Кинопоиске начнется в 17.15 3 декабря

3 декабря «Ак Барс» дома в Казани на территории комплекса «Татнефть-Арена» примет «Нефтехимик» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Начало — в 17.30 по московскому времени.

На канале KHL Prime пройдет видеотрансляция игры КХЛ «Ак Барс» — «Нефтехимик». Прямой эфир начнется в 17.15 мск. Смотреть матч также можно будет по подписке на онлайн-сервисе Кинопоиск и на официальном сайте КХЛ.

Следить за ключевыми событиями встречи КХЛ «Ак Барс» — «Нефтехимик» можно с помощью матч-центра «СЭ».

«Ак Барс» тренера Зинэтулы Билялетдинова с 46 баллами занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» Олега Леонтьева — 10-й с 36 очками.

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