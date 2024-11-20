Голы Яруллина и Галимова принесли «Ак Барсу» победу над «Нефтехимиком»

Сегодня, 21:44
«Ак Барс» всухую обыграл «Нефтехимик» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:0.
Голы казанской команды в этой встрече забили Артем Галимов и Альберт Яруллин, на счету которого также результативная передача.
«Ак Барс» одержал третью победу в четырех последних матчах. Клуб из Казани набрал 35 очков за 26 встреч и поднялся на третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» (28 баллов в 30 играх) располагается на седьмой строчке.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Ак Барс» (Казань) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Яруллин — 2 (Дыняк, Кателевский), 9:46 — 1:0. Галимов — 10 (Сафонов, Яруллин), 51:43 — 2:0.
Вратари: Билялов (Мифтахов, 31:25) — Долганов (58:10 — 58:47, 58:56).
Штраф: 0 — 8.
Броски: 37 (14+16+7) — 33 (7+10+16).
Судьи: Бирин, Ермолаев.
20 ноября. Казань. Татнефть-Арена. 7959 зрителей.