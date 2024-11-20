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Сегодня, 21:44

Голы Яруллина и Галимова принесли «Ак Барсу» победу над «Нефтехимиком»

Алина Савинова
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«Ак Барс» всухую обыграл «Нефтехимик» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:0.

Голы казанской команды в этой встрече забили Артем Галимов и Альберт Яруллин, на счету которого также результативная передача.

«Ак Барс» одержал третью победу в четырех последних матчах. Клуб из Казани набрал 35 очков за 26 встреч и поднялся на третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» (28 баллов в 30 играх) располагается на седьмой строчке.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Яруллин — 2 (Дыняк, Кателевский), 9:46 — 1:0. Галимов — 10 (Сафонов, Яруллин), 51:43 — 2:0.

Вратари: Билялов (Мифтахов, 31:25) — Долганов (58:10 — 58:47, 58:56).

Штраф: 0 — 8.

Броски: 37 (14+16+7) — 33 (7+10+16).

Судьи: Бирин, Ермолаев.

20 ноября. Казань. Татнефть-Арена. 7959 зрителей.

Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Нефтехимик

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