«Ак Барс» объявил о переходе Миллера

Защитник Митчелл Миллер подписал контракт с «Ак Барсом», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 21-летним американцем рассчитано до 2026 года. 15 ноября «СЭ» сообщал о том, что казанцы подпишут контракт с Миллером.

В текущем сезоне Миллер провел 19 матчей за «Липтовски Микулаш» в чемпионате Словакии и набрал 29 (6+23) очков.

В ноябре 2022 года американец подписал контракт новичка с «Бостоном», но соглашение было разорвано, после того как стало известно о его издевательствах над одноклассником-инвалидом Айзаей Мейером-Кротерсом в 2016 году и жестоком обращении с ним.