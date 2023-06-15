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Сегодня, 15:05

«Ак Барс» объявил о продлении контракта с Зинэтулой Билялетдиновым на следующий сезон

Иван Торопцев
Корреспондент
Зинэтула Билялетдинов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Ак Барс» объявил о том, что Зинэтула Билялетдинов продолжит работу главным тренером команды.

68-летний специалист подписал новый контракт с казанским клубом до конца сезона-2023/24. Вместе с ним в тренерском штабе останутся Юрий Бабенко, Александр Бойков, Сергей Абрамов и Александр Агопеев.

Тренером команды по физподготовке стал Брэндон Бови, который уже работал в клубе в период с 2016 по 2018 год.

Зинэтула Билялетдинов вернулся на должность главного тренера «Ак Барса» в декабре 2022 года. Под его руководством казанцы дошли до финала Кубка Гагарина-2023, в котором уступили ЦСКА со счетом 3-4.

Источник: https://t.me/hc_akbars/27656
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