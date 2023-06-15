«Ак Барс» объявил о продлении контракта с Зинэтулой Билялетдиновым на следующий сезон

«Ак Барс» объявил о том, что Зинэтула Билялетдинов продолжит работу главным тренером команды.

68-летний специалист подписал новый контракт с казанским клубом до конца сезона-2023/24. Вместе с ним в тренерском штабе останутся Юрий Бабенко, Александр Бойков, Сергей Абрамов и Александр Агопеев.

Тренером команды по физподготовке стал Брэндон Бови, который уже работал в клубе в период с 2016 по 2018 год.

Зинэтула Билялетдинов вернулся на должность главного тренера «Ак Барса» в декабре 2022 года. Под его руководством казанцы дошли до финала Кубка Гагарина-2023, в котором уступили ЦСКА со счетом 3-4.