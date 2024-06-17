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Сегодня, 10:25

«Ак Барс» объявил о возвращении защитника Яруллина

Виктория Кравченко
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«Ак Барс» объявил о возвращении в команду защитника Альберта Яруллина.

Хоккеист является воспитанником казанского клуба. Контракт рассчитан конца сезона-2026/27.

«Возвращаюсь домой только с лучшими эмоциями. «Ак Барс» поставил меня на коньки, все мое развитие как игрока и как личности прошло здесь», — цитирует Яруллина пресс-служба команды.

Предыдущие три сезона 31-летний защитник провел в «Тракторе».

В составе «Ак Барса» Яруллин провел 396 матчей, набрал 118 очков и стал обладателем Кубка Гагарина в 2018 году.

Альберт Яруллин
ХК Ак Барс
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