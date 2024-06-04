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Сегодня, 10:01

«Ак Барс» объявил об уходе Радулова

Ана Горшкова
Корреспондент
Александр Радулов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Ак Барс» сообщил об уходе нападающего Александра Радулова.

«За эти два сезона мы увидели столько разных Радуловых: заряженного и агрессивного, доброго и улыбчивого, уверенного и непобедимого. И каждого мы будем вспоминать с теплотой в сердце. Благодарим за невероятные голы, сумасшедшую самоотдачу и яркие моменты!» — говорится в заявлении клуба.

В минувшем сезоне 37-летний Радулов сыграл 58 матчей за «Ак Барс» в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 40 (16+24) очков. В плей-офф на его счету 1 гол и 3 результативные передачи в 4 играх.

Александр Радулов. Почему Радулов не перешел в «Динамо»? Как Ларионов отказался от защитника из НХЛ? Инсайды «СЭ»
Источник: https://t.me/hc_akbars/32495
Александр Радулов
ХК Ак Барс
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