«Ак Барс» победил «Магнитку» в Кубке губернатора Челябинской области

Сегодня, 13:25
«Ак Барс» обыграл «Металлург» (Магнитогорск) в матче Кубка губернатора Челябинской области — 5:2.
У казанцев забивали Кирилл Семенов, Данила Журавлев, Илья Сафонов, Александра Радулов и Станислав Галиев. У магнитогорского клуба шайбы на счету Григория Дронова и Максима Карпова.
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Кубок губернатора Челябинской области
«Металлург» (Магнитогорск) — «Ак Барс» (Казань) — 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)
Голы: Семенов — 5 (Галиев, Юдин), 4:54 — 0:1. Журавлев — 1 (Лукоянов), 13:27 — 0:2. Дронов — 1 (Кошелев), 20:47 — 1:2. Сафонов — 3 (Радулов, Евсеев), 35:53 — 1:3. Карпов — 2 (Зернов, Пресс), 40:29 — 2:3. Радулов — 4 (Шипачев, Хенкель), 48:24 — 2:4. Галиев — 4 (п.в., Жафяров, Семенов), 58:15 — 2:5.
Вратари: Судницин (58:00 — 58:15) — Билялов.
Штраф: 2 — 2.
Судьи: Гофман, Раминг.
26 августа. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова. 1115 зрителей.
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ЦСКА – Ак Барс
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