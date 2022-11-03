«Ак Барс» в серии буллитов обыграл «Салават Юлаев»

Сегодня, 21:26
«Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл в серии буллитов «Салават Юлаев» со счетом 2:1.
На гол Данила Алалыкина хозяева ответили точным броском Никиты Евсеева. Победный буллит реализовал Александр Радулов.
После этого матча «Ак Барс» с 26 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, «Салават» с 35 очками — на второй строчке.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Ак Барс» (Казань) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:1 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Алалыкин — 3 (Башкиров, Пустозеров), 34:38 — 0:1. Евсеев — 4 (Галимов), 47:17 — 1:1.
Победный буллит: Радулов.
Вратари: Билялов — Ежов.
Штраф: 4 — 0.
Броски: 26 (7+8+9+2) — 30 (10+9+8+3).
Судьи: Бондарь, Ромасько.
3 ноября. Казань. Татнефть-Арена.