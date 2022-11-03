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Сегодня, 21:26

«Ак Барс» в серии буллитов обыграл «Салават Юлаев»

Сергей Разин
корреспондент
3 ноября. «Ак Барс» — «Салават Юлаев» (2:1 Б).
Фото ХК «Салават Юлаев»
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«Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл в серии буллитов «Салават Юлаев» со счетом 2:1.

На гол Данила Алалыкина хозяева ответили точным броском Никиты Евсеева. Победный буллит реализовал Александр Радулов.

После этого матча «Ак Барс» с 26 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, «Салават» с 35 очками — на второй строчке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:1 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Алалыкин — 3 (Башкиров, Пустозеров), 34:38 — 0:1. Евсеев — 4 (Галимов), 47:17 — 1:1.

Победный буллит: Радулов.

Вратари: Билялов — Ежов.

Штраф: 4 — 0.

Броски: 26 (7+8+9+2) — 30 (10+9+8+3).

Судьи: Бондарь, Ромасько.

3 ноября. Казань. Татнефть-Арена.

КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Салават Юлаев
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