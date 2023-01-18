«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» в «Зеленом дерби», у Радулова гол и передача

«Ак Барс» дома обыграл «Салават Юлаев» в «Зеленом дерби» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:1. В составе хозяев забили Александр Радулов и Артем Лукоянов. У гостей шайбой отметился Алексей Пустозеров. «Ак Барс» (64 очков и 5-е место) обошел «Салават Юлаев» (63 очка и 6-я строчка) в турнирной таблице Восточной конференции. КХЛ Регулярный чемпионат «Ак Барс» (Казань) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) Голы: Пустозеров — 8 (Кузьмин, Цулыгин), 10:34 — 0:1. Радулов — 18 (Семенов), 38:56 — 1:1. Лукоянов — 2 (Радулов, Токранов), 43:45 — 2:1. Вратари: Билялов — Кареев (58:41). Штраф: 11 — 15. Броски: 28 (12+8+8) — 22 (7+8+7). Судьи: Кулаков, Оскирко. 18 января. Казань. «Татнефть-Арена».