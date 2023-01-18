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Сегодня, 21:13

«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» в «Зеленом дерби», у Радулова гол и передача

Руслан Минаев
Игроки «Ак Барса».
Фото ХК «Ак Барс».
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«Ак Барс» дома обыграл «Салават Юлаев» в «Зеленом дерби» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:1.

В составе хозяев забили Александр Радулов и Артем Лукоянов. У гостей шайбой отметился Алексей Пустозеров.

«Ак Барс» (64 очков и 5-е место) обошел «Салават Юлаев» (63 очка и 6-я строчка) в турнирной таблице Восточной конференции.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Пустозеров — 8 (Кузьмин, Цулыгин), 10:34 — 0:1. Радулов — 18 (Семенов), 38:56 — 1:1. Лукоянов — 2 (Радулов, Токранов), 43:45 — 2:1.

Вратари: Билялов — Кареев (58:41).

Штраф: 11 — 15.

Броски: 28 (12+8+8) — 22 (7+8+7).

Судьи: Кулаков, Оскирко.

18 января. Казань. «Татнефть-Арена».

Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Салават Юлаев
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