«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» в «Зеленом дерби», у Радулова гол и передача

Сегодня, 21:13
«Ак Барс» дома обыграл «Салават Юлаев» в «Зеленом дерби» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:1.
В составе хозяев забили Александр Радулов и Артем Лукоянов. У гостей шайбой отметился Алексей Пустозеров.
«Ак Барс» (64 очков и 5-е место) обошел «Салават Юлаев» (63 очка и 6-я строчка) в турнирной таблице Восточной конференции.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Ак Барс» (Казань) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
Голы: Пустозеров — 8 (Кузьмин, Цулыгин), 10:34 — 0:1. Радулов — 18 (Семенов), 38:56 — 1:1. Лукоянов — 2 (Радулов, Токранов), 43:45 — 2:1.
Вратари: Билялов — Кареев (58:41).
Штраф: 11 — 15.
Броски: 28 (12+8+8) — 22 (7+8+7).
Судьи: Кулаков, Оскирко.
18 января. Казань. «Татнефть-Арена».