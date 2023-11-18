Сегодня, 21:15
«Ак Барс» и «Салават Юлаев» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Игра прошла в Казани 18 ноября. Гости победили со счетом 1:0.
Видео лучших моментов матча «Ак Барс» — «Салават Юлаев» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.
Единственную шайбу на свой счет записал форвард «Салавата» Александер Хмелевский, вратарь уфимцев Александр Самонов оформил «сухарь».
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