Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 21:43

«Ак Барс» победил «Салават Юлаев»

Руслан Минаев
Артур Бровкин.
Фото ХК Ак Барс
Telegram Дзен

«Ак Барс» дома обыграл «Салават Юлаев» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:2.

У хозяев шайбы забросили Артур Бровкин, Кирилл Семенов и Никита Дыняк. У гостей отметились Владислав Ефремов и Александр Шаров.

Казанцы прервали 6-матчевую победную серию уфимского клуба.

«Ак Барс» набрал 46 очков и занимает третье место в таблице Восточной конференции. «Салават Юлаев» с 48 очками — на второй строчке.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)

Голы: Бровкин — 1 (Миллер), 2:59 — 1:0. Семенов — 11 (Галимов), 22:38 — 2:0. Дыняк — 3 (Миллер, Кателевский), 25:45 — 3:0. Ефремов — 3 (Горшков), 31:22 — 3:1. Шаров — 7 (Ян), 41:05 — 3:2.

Вратари: Мифтахов — Самонов (58:36 — 59:37, 59:46).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 31 (13+9+9) — 48 (11+20+17).

Судьи: Беляев, Наумов.

18 декабря. Казань. Татнефть-Арена.

1
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Салават Юлаев
Читайте также
Рудковская назвала главного фаворита чемпионата России-2025
Турция собирает силы у границы с Сирией. Что пишут СМИ
Детский омбудсмен Ярославская намерена посетить семью многоженца с 14 детьми
Кто баллотируется на пост канцлера Германии. 5 фактов о Саре Вагенкнехт
«C Дзюбой все закрыто, об отставке не думал». Карпин рассказал, как чувствовал себя в сборной России
Анастасия Мишина: биография звездной чемпионки мира
Сегодня
Вчера
Неделя