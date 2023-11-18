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Сегодня, 19:08

Шайба Хмелевского принесла «Салавату Юлаеву» победу над «Ак Барсом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Ак Барс» - «Салават Юлаев».
Фото ХК «Ак Барс»
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«Салават Юлаев» на выезде обыграл «Ак Барс» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ – 1:0.

Единственную шайбу во втором периоде забросил Александр Хмелевский.

Голкипер «Салавата» Александр Самонов отыграл на ноль, отразив 21 бросок в створ ворот.

«Ак Барс» (40 очков) остался на четвертом месте в Восточной конференции КХЛ. Уфимцы с 37 очками занимают седьмое место на «Востоке».

В следующем матче казанцы в гостях сыграют с «Динамо», а «Салават Юлаев» на выезде встретится с «Нефтехимиком». Оба матча пройдут 21 ноября.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) – «Салават Юлаев» (Уфа) – 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Гол: Хмелевский – 15 (бол., Ливо, Мелош), 29:17 – 0:1.

Вратари: Билялов (59:27) – Самонов.

Штраф: 12 – 8.

Броски: 21 (7+8+6) – 26 (10+10+6).

Судьи: Беляев, Соин.

18 ноября. Казань. Татнефть-Арена. 8695 зрителей.

 

Источник: Таблица КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Салават Юлаев
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