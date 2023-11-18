Шайба Хмелевского принесла «Салавату Юлаеву» победу над «Ак Барсом»

Сегодня, 19:08
«Салават Юлаев» на выезде обыграл «Ак Барс» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ – 1:0.
Единственную шайбу во втором периоде забросил Александр Хмелевский.
Голкипер «Салавата» Александр Самонов отыграл на ноль, отразив 21 бросок в створ ворот.
«Ак Барс» (40 очков) остался на четвертом месте в Восточной конференции КХЛ. Уфимцы с 37 очками занимают седьмое место на «Востоке».
В следующем матче казанцы в гостях сыграют с «Динамо», а «Салават Юлаев» на выезде встретится с «Нефтехимиком». Оба матча пройдут 21 ноября.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Ак Барс» (Казань) – «Салават Юлаев» (Уфа) – 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
Гол: Хмелевский – 15 (бол., Ливо, Мелош), 29:17 – 0:1.
Вратари: Билялов (59:27) – Самонов.
Штраф: 12 – 8.
Броски: 21 (7+8+6) – 26 (10+10+6).
Судьи: Беляев, Соин.
18 ноября. Казань. Татнефть-Арена. 8695 зрителей.