Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 15:15

«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» благодаря дублю Кателевского

Виктория Кравченко
Игроки «Ак Барса».
Фото ФК «Ак Барс».
Telegram Дзен

«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 3:2.

У победителей голами отметились Дмитрий Кателевский, оформившись дубль, и Никита Лямкин. Артем Лукоянов отличился двумя результативными передачами.

У гостей шайбы забросили Джош Ливо и Иван Дроздов.

«Ак Барс» прервал серию из трех поражений и с 52 очками в 45 матчах занимает 7-е место в Восточной конференции. «Салават Юлаев» с 57 баллами после 44 игр идет на 4-й строчке «Востока».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:2 (2:0, 0:0, 1:2)

Голы: Кателевский — 5 (Миллер, Лукоянов), 2:46 — 1:0. Кателевский — 6 (Лукоянов, Лямкин), 17:53 — 2:0. Ливо — 9 (Дроздов), 40:20 — 2:1. Лямкин — 3 (бол.), 54:21 — 3:1. Дроздов — 14 (Хмелевский, Хафизуллин), 58:30 — 3:2.

Вратари: Билялов — Самонов (58:11 — 58:30, 59:03).

Штраф: 2 — 4.

Броски: 23 (9+6+8) — 39 (14+16+9).

Судьи: Гашилов, Дударов.

30 декабря. Казань. «Татнефть-Арена».

Источник: Таблица КХЛ
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Салават Юлаев
2
0
Читайте также
Малкин назвал Федорова лучшим российским хоккеистом всех времен
Чемпионат России по прыжкам-2024 пройдет с 19 по 21 января в Москве
Появились кадры смертельного ДТП с участием главы минздрава Башкирии
Welt рассказал о судьбе Украины после российских ударов
Гладков сообщил об обстреле ВСУ центра Белгорода
В Подмосковье полицейские задержали подозреваемого в убийстве отца журналиста Легойды
Популярное видео
Бабаев vs Билялетдинов, Прохоркин в «Авангарде»
Ротенберг выиграл Кубок Первого канала, возвращение КХЛ
Ковальчук и Мальцев в «Спартаке», «СКА Арена», обменяют ли Жафярова
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
«Авангард»: будущее Буше и Спунера, трансферы и летние ошибки
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Селезнев был уверен в победе «Нефтехимика» над «Адмиралом»

КХЛ: «Локомотив» — «Динамо» Москва, ЦСКА — «Северсталь». Результаты матчей 30 декабря