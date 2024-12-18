«Ак Барс» и «Салават Юлаев» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в среду, 18 декабря, на льду «Татнефть-Арены» в Казани. Стартовое вбрасывание — в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру «Ак Барс» — «Салават Юлаев» покажет онлайн-сервис «Кинопоиск». Также «зеленое дерби» можно смотреть на канале «КХЛ Prime» и сайте лиги.

Кроме того, принципиальную встречу для жителей регионов команд будут транслировать казанский телеканал «ТНВ Татарстан» и уфимский телеканал «БСТ».

Ключевые события и результат игры «Ак Барс» — «Салават Юлаев» изучайте в матч-центре сайта «СЭ».

В регулярном чемпионате-2024/25 «Ак Барс» провел 32 игры и набрал 44 очка, у «Салавата Юлаева» — 33 игры и 48 очков. Предыдущий матч перед паузой на Кубок Первого канала соперники также сыграли друг с другом — на «Уфа-Арене» 8 декабря. Победу в нем одержали уфимцы — 3:2 ОТ.

Матч «Ак Барс» — «Салават Юлаев» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс