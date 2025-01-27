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Сегодня, 17:30

«Ак Барс» — «Салават Юлаев»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Ак Барс» сыграет с «Салаватом Юлаевым» в регулярном чмпионате КХЛ 27 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Ник Петан, игрок ХК «Ак Барс».
Фото «Ак Барс»
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«Ак Барс» на своем льду примет «Салават Юлаев» в рамках FONBET чемпионата КХЛ в понедельник, 27 января. Игра состоится в спортивном комплексе «Татнефть-Арена» в Казани. Начало — в 19.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Ак Барс» — «Салават Юлаев» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также транслировать матч будут на телеканале КХЛ Prime и официальном сайте КХЛ.

Жители Татарстана смогут посмотреть игру своей команды на «ТНВ-Татарстан». Для жителей Башкортостана трансляция будет на БСТ. Начнется эфир в 20.50 по местному времени.

Команда из Казани в 47 матчах набрала 62 очка и занимает четвертое место в Восточной конференции. Клуб из Уфы с 26 очками в 49 играх располагается на 12-й строчке на Востоке.

Матч «Ак Барс» — «Салават Юлаев» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Салават Юлаев
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