«Ак Барс» на своем льду примет «Салават Юлаев» в рамках FONBET чемпионата КХЛ в понедельник, 27 января. Игра состоится в спортивном комплексе «Татнефть-Арена» в Казани. Начало — в 19.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Ак Барс» — «Салават Юлаев» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также транслировать матч будут на телеканале КХЛ Prime и официальном сайте КХЛ.

Жители Татарстана смогут посмотреть игру своей команды на «ТНВ-Татарстан». Для жителей Башкортостана трансляция будет на БСТ. Начнется эфир в 20.50 по местному времени.

Команда из Казани в 47 матчах набрала 62 очка и занимает четвертое место в Восточной конференции. Клуб из Уфы с 26 очками в 49 играх располагается на 12-й строчке на Востоке.

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