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Сегодня, 15:30

«Ак Барс» — «Салават Юлаев»: смотреть трансляцию матча КХЛ онлайн

«Ак Барс» и «Салават Юлаев» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото ХК «Ак Барс», Telegram
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«Ак Барс» и «Салават Юлаев» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в среду, 8 января. Игра пройдет на «Татнфеть Арене» в Казани, стартовое вбрасывание состоится в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч будет показывать онлайн-платформа «Кинопоиск». Игру также транслируют региональные каналы: в Казани — «ТНВ», в Уфе — «БСТ».

Ключевые события игры «Ак Барс» — «Салават Юлаев» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Соперники по «зеленому дерби» встретятся четвертый раз в сезоне. Ранее в обоих матчах, проходивших в Уфе, победу одержал «Салават Юлаев» (5:3 и 3:2 ОТ), а в Казани выиграл «Ак Барс» (3:2).

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 клубы из Казана и Уфы провели по 40 матчей. «Ак Барс» набрал 52 очка, «Салават Юлаев» — 56.

Матч «Ак Барс» — «Салават Юлаев» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

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ХК Ак Барс
ХК Салават Юлаев
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