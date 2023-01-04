«Ак Барс» в овертайме обыграл «Северсталь»

«Ак Барс» дома обыграл «Северсталь» в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ — 2:1 ОТ.

В составе хозяев дубль на счету Вячеслава Войнова. У гостей забивал Робин Пресс.

«Ак Барс» с 53 очками занимает 7-е место в Восточной конференции. «Северсталь» с 47 очками — на 8-й строчке «Запада».

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«Ак Барс» (Казань) — «Северсталь» (Череповец) — 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Войнов — 7 (бол., Шипачев, Радулов), 38:27 — 1:0. Пресс — 10 (бол., Гераськин, Суворов), 47:16 — 1:1. Войнов — 8 (Петров, Семенов), 64:03 — 2:1.

Вратари: Билялов — Шугаев.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 32 (8+13+7+4) — 28 (8+14+6+0).

Судьи: Белов, Оскирко.

4 января. Казань. Татнефть-Арена.