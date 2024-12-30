«Северсталь» вырвала победу у «Ак Барса»

«Ак Барс» дома уступил «Северстали» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:3.

За казанскую команду шайбы забросили Дмитрий Кателевский и Дмитрий Яшкин. У череповчан дубль на счету Данила Аймурзина, еще гол забил Роман Абросимов.

После 38 игр «Ак Барс» находится на 3-м месте в Восточной конференции, набрав 50 очков. «Северсталь» — 4-я на «Западе» с 50 баллами в 40 матчах.

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Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — «Северсталь» (Череповец) — 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)

Голы: Кателевский — 4 (Лямкин, Коршков), 9:21 — 1:0. Абросимов — 5 (Котляревский), 32:01 — 1:1. Яшкин — 17 (Семенов, Петан), 43:53 — 2:1. Аймурзин — 20 (бол., Пилипенко), 46:41 — 2:2. Аймурзин — 21 (Пилипенко, Ильин), 59:43 — 2:3.

Вратари: Мифтахов (59:43) — Самойлов.

Штраф: 4 — 0.

Броски: 26 (9+13+4) — 29 (6+10+13).

Судьи: Раминг, Светилов.

30 декабря. Казань. «Татнефть-Арена». 8017 зрителей.