«Ак Барс» победил «Северсталь» в турнире Пучкова

«Ак Барс» обыграл «Северсталь» в турнире имени Н.Г. Пучкова со счетом 3:0.

У казанцев шайбы забросили Дмитрий Яшкин и Артем Галимов, на счету которого дубль.

«Ак Барс» 25 августа сыграет со СКА. «Северсталь» 26 августа встретится с «Сочи».

Хоккей. Товарищеский матч

Турнир имени Н.Г. Пучкова

«Ак Барс» (Казань) — «Северсталь» (Череповец) — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Голы: Яшкин — 3 (Яруллин, Петан), 30:35 — 1:0. Галимов — 1 (бол., Яшкин, Барабанов), 39:23 — 2:0. Галимов — 2 (Семенов, Яруллин), 59:45 — 3:0.

Вратари: Билялов — Шостак.

Штраф: 14 — 6.

Броски: 30 (5+14+11) — 38 (12+18+8).

Судьи: Васильев, Кочетов.

23 августа. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».