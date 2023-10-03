«Ак Барс» сыграет с «Северсталью» в регулярном чемпионате КХЛ 3 октября

«Ак Барс» сыграет с «Северсталью» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ во вторник, 3 октября. Матч пройдет в Ледовом дворце спорта «Татнефть-Арена» в Казани. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Ключевые события матча «Ак Барс» — «Северсталь» будут доступны на сайте «СЭ». Трансляцию матча смотрите на телеканале КХЛ ТВ и на официальном сайте КХЛ. Начало эфира — 19.20 мск. Также игры регулярного чемпионата КХЛ транслируют онлайн-сервисы Кинопоиск и Окко по платной подписке.

Жители Республики Татарстан смогут посмотреть игру местной команды на телеканале «ТНВ Татарстан».

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24 проходит с 1 сентября по 26 февраля 2024 года.

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