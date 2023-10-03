Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 17:15

«Ак Барс» — «Северсталь»: смотреть трансляцию матча КХЛ

«Ак Барс» сыграет с «Северсталью» в регулярном чемпионате КХЛ 3 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Зинэтула Билялетдинов, главный тренер ХК «Ак Барс».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

«Ак Барс» сыграет с «Северсталью» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ во вторник, 3 октября. Матч пройдет в Ледовом дворце спорта «Татнефть-Арена» в Казани. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Ключевые события матча «Ак Барс» — «Северсталь» будут доступны на сайте «СЭ». Трансляцию матча смотрите на телеканале КХЛ ТВ и на официальном сайте КХЛ. Начало эфира — 19.20 мск. Также игры регулярного чемпионата КХЛ транслируют онлайн-сервисы Кинопоиск и Окко по платной подписке.

Жители Республики Татарстан смогут посмотреть игру местной команды на телеканале «ТНВ Татарстан».

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24 проходит с 1 сентября по 26 февраля 2024 года.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Северсталь
0
Читайте также
Завьялов покинул пост главного тренера «Витязя»
Мозер высказалась о проблемах фигурного катания и подростков в большом спорте
Возвращенный Турцией боевик «Азова» Прокопенко снова возглавил подразделение
Европейские бренды обуви возобновили продажи в РФ
Силуанов назвал средний размер пенсии россиян в 2024 году
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Робинсон: «Счастлив, что являюсь частью «Трактора», очень хочется побеждать»

«Торпедо» — «Авангард»: смотреть трансляцию матча КХЛ