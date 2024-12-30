Сегодня, 15:15
«Ак Барс» и «Северсталь» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в понедельник, 30 декабря. Матч на «Татнефть-Арене» в Казани начнется в 17.00 по московскому времени.
В прямом эфире игру КХЛ покажет онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги. Также матч в Казани будет транслировать местный телеканал «ТНВ Татарстан» (для жителей республики).
Ключевые события и результат игры «Ак Барс» — «Северсталь» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».
Перед этой игрой в регулярном чемпионате «Ак Барс» в субботу победил «Трактор» на своем льду (4:0), а «Северсталь» — уступила «Салавату Юлаеву» (0:2).
Матч «Ак Барс» — «Северсталь» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс.