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Сегодня, 15:15

«Ак Барс» — «Северсталь»: смотреть трансляцию матча КХЛ

«Ак Барс» и «Северсталь» сойдутся в КХЛ 30 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Ак Барс», Telegram
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«Ак Барс» и «Северсталь» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в понедельник, 30 декабря. Матч на «Татнефть-Арене» в Казани начнется в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру КХЛ покажет онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги. Также матч в Казани будет транслировать местный телеканал «ТНВ Татарстан» (для жителей республики).

Ключевые события и результат игры «Ак Барс» — «Северсталь» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Перед этой игрой в регулярном чемпионате «Ак Барс» в субботу победил «Трактор» на своем льду (4:0), а «Северсталь» — уступила «Салавату Юлаеву» (0:2).

Матч «Ак Барс» — «Северсталь» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс.

КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Северсталь
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