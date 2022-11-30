«Ак Барс» на своем льду проиграл «Сибири», Бек набрал 4 очка

«Ак Барс» на своем льду проиграл «Сибири» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:6.

В составе новосибирцев забивали Никита Шашков, Тэйлор Бек, Владимир Бутузов, Дмитрий Овчинников, Михал Чайковски и Никита Сетдиков.

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков сделал дубль, еще один гол в составе казанцев на счету Станислава Галиева.

Отметим, что форвард «барсов» Александр Радулов пропускал встречу из-за травмы.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 3:6 (1:1, 0:2, 2:3)

Голы: Шашков — 5 (Сетдиков, Аланов), 0:50 — 0:1. Воронков — 5 (Панюков, Сафонов), 17:14 — 1:1. Бек — 12 (Сетдиков), 27:47 — 1:2. Бутузов — 13 (бол., Бек, Мерфи), 30:03 — 1:3. Галиев — 7 (Сафонов, Петров), 40:44 — 2:3. Овчинников — 5 (Чесалин), 50:41 — 2:4. Чайковски — 5 (Шашков, Бек), 51:37 — 2:5. Воронков — 6 (Шипачев, Кагарлицкий), 58:02 — 3:5. Сетдиков — 5 (п.в., Бек, Чайковски), 59:15 — 3:6.

Вратари: Билялов (Мифтахов, 30:03, 58:51 — 59:15) — Красоткин.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 33 (9+11+13) — 30 (12+12+6).

Судьи: Овчинников, Сидоренко.

30 ноября. Казань. Татнефть-Арена.