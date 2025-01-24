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«Ак Барс» — «Сибирь»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Ак Барс» и «Сибирь» встретятся в чемпионате КХЛ 24 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Ак Барс», Telegram
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«Ак Барс» и «Сибирь» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в пятницу, 24 января. Начало матча на «Татнефть-Арене» в Казани — в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», каналы «КХЛ» и «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги. Для жителей регионов команд трансляция также пройдет на казанском телеканале «ТНВ-Татарстан» и новосибирском канале «ОТС».

Ключевые события и результат игры «Ак Барс» — «Сибирь» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

В сезоне-2024/25 «Ак Барс» провел 46 игр и набрал 62 очка, в предыдущем матче регулярного чемпионата казанцы победили «Адмирал» (2:1 Б). У «Сибири» — 47 игр и 47 очков, в среду новосибирцы обыграли «Трактор» (4:3).

КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Сибирь
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