«Ак Барс» и «Сибирь» сыграют в матче FONBET чемпионата КХЛ 7 октября. Игра состоится в ледовом дворце спорта «Татнефть-Арена» в Казани. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Ак Барс» — «Сибирь» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры покажут на официальном сайте КХЛ. Начало эфира — в 18.45 мск. Также игры регулярного чемпионата КХЛ транслирует онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» по платной подписке. Для жителей Татарстана трансляция игры будет доступны на телеканале «ТНВ-Татарстан».

Клуб из Казани набрал 16 очков и занимает третье место в Восточной конференции. Новосибирская команда с 14-ю баллами располагается на четвертой строчке на «Востоке».

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