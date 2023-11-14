«Ак Барс» — СКА: видеообзор матча КХЛ

СКА на выезде победил «Ак Барс» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:2.

Видео лучших моментов матча «Ак Барс» — СКА опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

СКА одержал 3-ю победу подряд. Команда Романа Ротенберга набрала 32 очка и поднялась на 5-е место в турнирной таблице Западной конференции, обойдя по дополнительным показателям ЦСКА и минское «Динамо».

«Ак Барс» проиграл 3-й матч подряд. Казанцы с 38 очками занимают 5-е место «Востока».

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