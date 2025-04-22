«Ак Барс» снял вратаря в начале третьего периода шестого матча серии с московским «Динамо»

Тренерский штаб «Ак Барса» принял решение заменить вратаря на шестого полевого игрока в начале третьего периода шестого матча четвертьфинала Кубка Гагарина против московского «Динамо».

Тимур Билялов покинул ворота казанцев на первой минуте третьего периода после удаления форварда москвичей Никиты Гусева. Он вернулся на лед после удаления защитника «Ак Барса» Эрика О'Делла.

На седьмой минуте третьего периода Билялов пропустил после броска Максима Комтуа и счет стал 5:0 в пользу «Динамо». Через несколько секунд после этого нападающий москвичей Артем Швец-Роговой удалился на две минуты и вратарь «Ак Барса» опять был заменен на шестого полевого, однако команде не удалось реализовать большинство и в этот раз.

«Ак Барс» в случае поражения в этом матче вылетит из плей-офф Кубка Гагарина, а московское «Динамо» пройдет в полуфинал.