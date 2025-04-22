Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

22 апреля, 20:55

«Ак Барс» снял вратаря в начале третьего периода шестого матча серии с московским «Динамо»

«Ак Барс» заменил вратаря на шестого полевого игрока в начале третьего периода матча с «Динамо».
Telegram Дзен

Тренерский штаб «Ак Барса» принял решение заменить вратаря на шестого полевого игрока в начале третьего периода шестого матча четвертьфинала Кубка Гагарина против московского «Динамо».

Тимур Билялов покинул ворота казанцев на первой минуте третьего периода после удаления форварда москвичей Никиты Гусева. Он вернулся на лед после удаления защитника «Ак Барса» Эрика О'Делла.

На седьмой минуте третьего периода Билялов пропустил после броска Максима Комтуа и счет стал 5:0 в пользу «Динамо». Через несколько секунд после этого нападающий москвичей Артем Швец-Роговой удалился на две минуты и вратарь «Ак Барса» опять был заменен на шестого полевого, однако команде не удалось реализовать большинство и в этот раз.

«Ак Барс» в случае поражения в этом матче вылетит из плей-офф Кубка Гагарина, а московское «Динамо» пройдет в полуфинал.

Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Динамо (Москва)
Кубок Гагарина
Читайте также
Путин выразил соболезнования руководству Индии в связи с терактом под Пахалгамом
Глава Пентагона Пит Хегсет погряз в скандалах. Что пишут СМИ
В МЧС сообщили об эвакуации семи населенных пунктов во Владимирской области
«Лацио» недоволен серией А из-за переносов матчей после смерти папы римского
«Салават» и «Авангард» выгрызли себе седьмые матчи, Радулов лез в драку, а у КХЛ – новый рекорд. Что произошло в Кубке Гагарина 21 апреля
Суд вынес приговор по делу о сговоре гандболистов с бетторами
Популярное видео
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
СКА теряет звезд, что не так с «Динамо», камбэки «Трактора»
«Монреаль» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Провал СКА, уволят ли Воробьева, вылет «Магнитки»
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета Кубок Гагарина 2025, второй раунд: четвертьфинал плей-офф в перекрестном формате
Комтуа проведет еще один сезон в московском «Динамо»
Кудашов о победе над «Ак Барсом» в 1/4 финала Кубка Гагарина: «Серия была очень сложной»
«Ак Барс» — «Динамо» (Москва): видеообзор матча Кубка Гагарина
«Динамо» — в полуфинале Кубка Гагарина впервые с 2013 года. «Ак Барс» в шестой игре был беспомощен
Московское «Динамо» победило «Ак Барс» и вышло в полуфинал Кубка Гагарина
Вратаря «Ак Барса» Мифтахова заменили после 2 пропущенных шайб с 3 бросков в шестом матче с «Динамо»
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя