«Ак Барс» победил «Сочи», Шипачев и Кагарлицкий набрали по 3 очка

«Ак Барс» победил «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 6:2.

По 3 (1+2) очка набрали форварды казанцев Вадим Шипачев и Дмитрий Кагарлицкий. Дубль сделал форвард Дмитрий Воронков. Также по голу на счету нападающих Артема Галимова и Ильи Сафонова.

За «Сочи» забивали форвард Артур Тянулин и защитник Дмитрий Уткин.

«Ак Барс» набрал 36 очков и занимает 7-е место на Востоке. «Сочи» потерпел пятое поражение подряд и идет на последней строчке в лине (16 очков).

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«Ак Барс» (Казань) — «Сочи» (Сочи) — 6:2 (2:0, 3:2, 1:0)

Голы: Кагарлицкий — 4 (Шипачев, Юдин), 1:10 — 1:0. Шипачев — 5 (Юдин, Кагарлицкий), 10:13 — 2:0. Воронков — 3 (бол., Радулов, Войнов), 20:24 — 3:0. Тянулин — 5 (Бабенко), 26:28 — 3:1. Галимов — 4 (Дыняк, Лучевников), 31:45 — 4:1. Уткин — 1 (Завгородний, Ярулин), 39:13 — 4:2. Сафонов — 11, 39:51 — 5:2. Воронков — 4 (бол., Кагарлицкий, Шипачев), 45:41 — 6:2.

Вратари: Мифтахов — Третьяк.

Штраф: 12 — 12.

Броски: 43 (16+18+9) — 28 (7+11+10).

Судьи: Демура, Щенев.

27 ноября. Казань. Татнефть-Арена.