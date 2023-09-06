Сегодня, 17:00
«Ак Барс» сыграет с «Сочи» в рамках регулярного чемпионата КХЛ 6 сентября, в среду. Матч пройдет в ледовом дворце спорта «Татнефть Арена» в Казани. Начало — 19.00 по московскому времени.
Игру в прямом эфире можно посмотреть на телеканале КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ по платной подписке. Трансляцию матча «Ак Барс» — «Сочи» смотрите по платным подпискам на онлайн-сервисах Иви и Кинопоиск. Также видеотрансляция будет доступна в приложениях букмекерских контор после прохождения процедуры регистрации.
Жители Татарстана смогут посмотреть матч местной команды на телеканале «ТНВ Татарстан».
В пяти предыдущих очных встречах южане ни разу не смогли обыграть казанцев — 4:3Б, 6:2, 1:0, 3:2Б, 5:3.
КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Куньлунь
|2
|2
|0
|4
|2
|СКА
|2
|2
|0
|4
|3
|Динамо Мн
|2
|2
|0
|4
|4
|Торпедо
|1
|1
|0
|2
|5
|Северсталь
|2
|1
|1
|2
|6
|Спартак
|2
|1
|1
|2
|7
|Динамо
|2
|1
|1
|2
|8
|ЦСКА
|3
|1
|2
|2
|9
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|10
|Сочи
|2
|0
|2
|0
|11
|Витязь
|2
|0
|2
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|2
|2
|0
|4
|2
|Автомобилист
|2
|2
|0
|4
|3
|Металлург Мг
|2
|1
|1
|3
|4
|Авангард
|1
|1
|0
|2
|5
|Амур
|2
|1
|1
|2
|6
|Сал. Юлаев
|2
|1
|1
|2
|7
|Трактор
|2
|1
|1
|2
|8
|Сибирь
|2
|1
|1
|2
|9
|Нефтехимик
|1
|0
|1
|1
|10
|Барыс
|2
|0
|2
|1
|11
|Адмирал
|1
|0
|1
|0
|12
|Лада
|2
|0
|2
|0
|6.09
|18:00
|
Лада – Сал. Юлаев
|- : -
|6.09
|19:00
|
Витязь – Адмирал
|- : -
|6.09
|19:00
|
Локомотив – Трактор
|- : -
|6.09
|19:00
|
Нефтехимик – Северсталь
|- : -
|6.09
|19:00
|
Ак Барс – Сочи
|- : -
|6.09
|19:30
|
Куньлунь – Динамо Мн
|- : -
|6.09
|19:30
|
Торпедо – СКА
|- : -
|6.09
|19:30
|
Спартак – Амур
|- : -