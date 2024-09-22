«Ак Барс» сыграет с «Сочи» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ в воскресенье, 22 сентября. Игра состоится на льду «Татнефть-Арены» в Казани и начнется в 17.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Ак Барс» — «Сочи» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажут на телеканале «КХЛ Prime» и официальном сайте КХЛ. Также матчи КХЛ транслирует онлайн-платформа «Кинопоиск» по платной подписке.

Жители Республики Татарстан смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «ТНВ-Татарстан».

Команда из Казани набрала шесть очков и занимает восьмое место в Восточной конференции. Клуб из Сочи с четырьмя баллами располагается на 11-й строчке Запада.

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