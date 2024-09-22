Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 15:30

«Ак Барс» — «Сочи»: смотреть трансляцию матча КХЛ

«Ак Барс» сыграет с «Сочи» в регулярном чемпионате КХЛ 22 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Илья Сафонов (ХК «АК Барс»).
Фото ХК «АК Барс»
Telegram Дзен

«Ак Барс» сыграет с «Сочи» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ в воскресенье, 22 сентября. Игра состоится на льду «Татнефть-Арены» в Казани и начнется в 17.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Ак Барс» — «Сочи» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажут на телеканале «КХЛ Prime» и официальном сайте КХЛ. Также матчи КХЛ транслирует онлайн-платформа «Кинопоиск» по платной подписке.

Жители Республики Татарстан смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «ТНВ-Татарстан».

Команда из Казани набрала шесть очков и занимает восьмое место в Восточной конференции. Клуб из Сочи с четырьмя баллами располагается на 11-й строчке Запада.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Сочи

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Песков связал резкие заявления Столтенберга с его скорой отставкой
Алексей Миранчук поделился первыми впечатлениями от жизни в США
Овечкин оценил близость рекорда Гретцки перед стартом сезона НХЛ
Прокуратура назвала возможные версии отравления семьи в Красноярском крае
Отравившаяся под Красноярском семья могла по ошибке употребить в пищу пестициды
Семак объяснил, зачем выпускает Соболева, Дзюба уже переиграл скептиков, а ЦСКА продлил кошмарную серию. Что произошло после побед «Зенита» и «Краснодара» в РПЛ
Сегодня
Вчера
Неделя