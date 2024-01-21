«Ак Барс» и «Спартак» в воскресенье, 21 января, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24. Встреча пройдет в ледовом дворце «Татнефть-Арена» в Казани. Начало — 17:00 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью официального сайта КХЛ, а также онлайн-сервисов «Кинопоиск» и Okko Sport. Ключевые события игры «Ак Барс» — «Спартак» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Ак Барс» набрал 62 очка и занимает 7-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В активе «Спартака» 69 баллов, команда находится на 4-м месте Западной конференции.

Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференциями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.

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