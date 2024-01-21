«Ак Барс» по буллитам обыграл «Спартак» в КХЛ

Сегодня, 19:42
«Ак Барс» дома обыграл «Спартак» по буллитам в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:3.
У хозяев отличились Дмитрий Кагарлицкий, Артем Лукоянов и Илья Сафонов. Победный буллит забил Вадим Шипачев.
У гостей дубль оформил Максим Цыплаков, Илья Ковальчук забросил одну шайбу.
После 52 игр «Ак Барс» занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 62 очка. «Спартак» после 54 матчей идет 4-м на «Западе», набрав 69 баллов.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Ак Барс» (Казань) — «Спартак» (Москва) — 4:3 Б (2:2, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Цыплаков — 24 (Голдобин), 0:37 — 0:1. Кагарлицкий — 14 (Шипачев, Радулов), 4:05 — 1:1. Цыплаков — 25 (мен.), 10:30 — 1:2. Лукоянов — 8 (Кателевский, Дыняк), 18:52 — 2:2. Сафонов — 10 (Барбер, Лямкин), 43:29 — 3:2. Ковальчук — 4 (Вишневский), 58:20 — 3:3.
Победный буллит: Шипачев.
Вратари: Билялов — Кареев.
Штраф: 12 — 8.
Броски: 32 (13+10+8+1) — 33 (9+9+9+6).
Судьи: Беляев, Оскирко.
21 января. Казань. Татнефть-Арена. 7589 зрителей.