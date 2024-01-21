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Сегодня, 19:42

«Ак Барс» по буллитам обыграл «Спартак» в КХЛ

Виктория Кравченко
Игрок «Ак Барса».
Фото ХК «Ак Барс»
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«Ак Барс» дома обыграл «Спартак» по буллитам в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:3.

У хозяев отличились Дмитрий Кагарлицкий, Артем Лукоянов и Илья Сафонов. Победный буллит забил Вадим Шипачев.

У гостей дубль оформил Максим Цыплаков, Илья Ковальчук забросил одну шайбу.

После 52 игр «Ак Барс» занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 62 очка. «Спартак» после 54 матчей идет 4-м на «Западе», набрав 69 баллов.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — «Спартак» (Москва) — 4:3 Б (2:2, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Цыплаков — 24 (Голдобин), 0:37 — 0:1. Кагарлицкий — 14 (Шипачев, Радулов), 4:05 — 1:1. Цыплаков — 25 (мен.), 10:30 — 1:2. Лукоянов — 8 (Кателевский, Дыняк), 18:52 — 2:2. Сафонов — 10 (Барбер, Лямкин), 43:29 — 3:2. Ковальчук — 4 (Вишневский), 58:20 — 3:3.

Победный буллит: Шипачев.

Вратари: Билялов — Кареев.

Штраф: 12 — 8.

Броски: 32 (13+10+8+1) — 33 (9+9+9+6).

Судьи: Беляев, Оскирко.

21 января. Казань. Татнефть-Арена. 7589 зрителей.

Источник: Таблица КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Спартак (Москва)
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