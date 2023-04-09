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Сегодня, 21:31

«Ак Барс» сравнялся с ЦСКА по выходам в финал Кубка Гагарина

Кирилл Бурдаков
Статистик
Хоккеисты «Ак Барса».
Фото ХК «Ак Барс»
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«Ак Барс», обыграв в пяти матчах «Авангард», в пятый раз в истории пробился в финал Кубка Гагарина.

В 2009 году казанцы победили «Локомотив», в 2010-м — ХК МВД, а в 2018-м — ЦСКА. Единственная неудача пришлась на противостояние со СКА в 2015 году. «Ак Барс» оторвался от «Металлурга» и сравнялся с ЦСКА. Правда, московские армейцы могут вернуть себе лидерство, если справятся с принципиальным соперником из Санкт-Петербурга.

Все финалисты Кубка Гагарина

Команда

Финалы

Победы

Ак Барс

5 (2009, 2010, 2015, 2018, 2023)

3 (2009, 2010, 2018)

ЦСКА

5 (2016, 2018, 2019, 2021, 2022)

2 (2019, 2022)

Металлург Мг

4 (2014, 2016, 2017, 2022)

2 (2014, 2016)

Авангард

3 (2012, 2019, 2021)

1 (2021)

Динамо М

2 (2012, 2013)

2 (2012, 2013)

СКА

2 (2015, 2017)

2 (2015, 2017)

Салават Юлаев

1 (2011)

1 (2011)

Локомотив

1 (2009)

-

ХК МВД

1 (2010)

-

Атлант

1 (2011)

-

Трактор

1 (2013)

-

Лев

1 (2014)

-

Все пять раз «Ак Барс» выходил в финал под руководством Зинэтулы Билялетдинова. В нынешнем сезоне в трех пройденных раундах казанцы потерпели пять поражений. В 2009 и 2010 годах было зафиксировано по четыре неудачи, в 2015-м — три, в 2018-м — все две.

Путь «Ак Барса» к финалам Кубка Гагарина

Год

Место*

Тренер

Серии

2009

2-е

Зинэтула Билялетдинов

Барыс — 3-0, Авангард — 3-2, Динамо М — 4-2

2010

3-е

Зинэтула Билялетдинов

Барыс — 3-0, Металлург Мг — 4-2, Салават Юлаев — 4-2

2015

1-е

Зинэтула Билялетдинов

Автомобилист — 4-1, Авангард — 4-1, Сибирь — 4-1

2018

1-е

Зинэтула Билялетдинов

Амур — 4-1, Металлург Мг — 4-1, Трактор — 4-0

2023

1-е

Зинэтула Билялетдинов

Нефтехимик — 4-2, Адмирал — 4-2, Авангард — 4-1

* В сезоне-2009 — место в регулярном чемпионате, далее — место в конференции.

Казанцы стали седьмой командой в истории (и четвертой в нынешнем плей-офф), которой удалось выиграть три овертайма в одной серии. В первом раунде такой же результат продемонстрировали «Адмирал», «Торпедо» и «Магнитка».

Все команды, которые выиграли три овертайма в одной серии Кубка Гагарина

Год

Стадия

Команда

Серия

Счет

2011

Первый раунд

Металлург Мг

Барыс — 4-3

3:2 (д), 1:4 (д), 2:3 (г), 1:4 (г), 4:3 ОТ (д), 4:3 ОТ (г), 2:1 ОТ (д)

2017

Первый раунд

Динамо М

Торпедо — 4-1

1:0 ОТ (д), 3:2 ОТ (д), 3:4 ОТ (г), 3:2 ОТ (д), 3:1

2017

Первый раунд

ЦСКА

Йокерит — 4-0

4:2 (д), 2:1 ОТ (д), 4:3 ОТ (г), 1:0 ОТ (г)

2023

Первый раунд

Адмирал

Салават Юлаев — 4-2

2:1 ОТ (г), 2:5 (г), 3:2 ОТ (д), 0:1, 4:3 ОТ (г), 3:2

2023

Первый раунд

Торпедо

Динамо М — 4-2

1:3 (д), 5:2 (д), 0:3 (г), 5:4 ОТ (г), 4:3 ОТ (д), 2:1 ОТ (д)

2023

Первый раунд

Металлург Мг

Автомобилист — 4-3

2:4 (г), 3:2 ОТ (г), 2:1 ОТ (д), 0:4 (г), 3:6 (г), 6:3 (д), 4:3 ОТ (г)

2023

Финал конференции

Ак Барс

Авангард (г) — 4-2

3:2 ОТ (д), 2:3, 3:2 ОТ (г), 1:0 (г), 3:2 ОТ (д)
КХЛ
ХК Ак Барс
Кубок Гагарина
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