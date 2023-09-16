Сегодня, 16:00
«Ак Барс» и «Торпедо» в субботу, 16 сентября, проведут матч ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ 2023 / 2024. Игра состоится в Казани на «Татнефть-Арене», начало — в 17.00 по московскому времени.
Трансляция матча «Ак Барс» — «Торпедо» будет показана на сайте КХЛ. Прямой эфир начнется в 16.50 по московскому времени. Видео трансляция матча «Ак Барс» — «Торпедо» также доступна на онлайн-платформе «Кинопоиск». Начало — в 16.45 мск.
Ключевые события игры «Ак Барс» — «Торпедо» доступны в матч-центре на сайте «СЭ».
«Ак Барс» с 8 очками в шести матчах занимает шестое место в Восточной конференции. «Торпедо» после победы над «Куньлунем» (5:2) продлило удачную серию на старте сезона и с 10 очками в пяти играх поднялось на первое место в Западной конференции.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Торпедо
|5
|5
|0
|10
|2
|Динамо М
|7
|5
|2
|10
|3
|Спартак
|6
|4
|2
|8
|4
|Сочи
|7
|4
|3
|8
|5
|Куньлунь РС
|7
|4
|3
|8
|6
|Северсталь
|5
|3
|2
|7
|7
|Локомотив
|5
|3
|2
|6
|8
|ЦСКА
|6
|2
|4
|5
|9
|Динамо Мн
|6
|2
|4
|5
|10
|СКА
|6
|2
|4
|4
|11
|Витязь
|7
|1
|6
|2
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|6
|5
|1
|11
|2
|Авангард
|6
|5
|1
|10
|3
|Трактор
|7
|4
|3
|9
|4
|Автомобилист
|7
|4
|3
|9
|5
|Ак Барс
|6
|4
|2
|8
|6
|Сал. Юлаев
|5
|3
|2
|6
|7
|Амур
|6
|3
|3
|6
|8
|Лада
|6
|2
|4
|5
|9
|Барыс
|6
|1
|5
|5
|10
|Сибирь
|6
|2
|4
|5
|11
|Адмирал
|6
|1
|5
|4
|12
|Нефтехимик
|6
|1
|5
|3
|16.09
|13:30
|
Барыс – Адмирал
|4 : 3
|16.09
|13:30
|
Авангард – Нефтехимик
|5 : 1
|16.09
|14:00
|
Витязь – Северсталь
|0 : 3
|16.09
|14:30
|
Трактор – Автомобилист
|2 : 1
|16.09
|15:00
|
Металлург Мг – Лада
|- : -
|16.09
|16:00
|
Куньлунь РС – Локомотив
|- : -
|16.09
|17:00
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|16.09
|17:00
|
Ак Барс – Торпедо
|- : -