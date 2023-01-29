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КХЛ

Сегодня, 19:13

«Ак Барс» разгромил «Трактор», Шипачев набрал четыре очка

Иван Шитик
Корреспондент
«Ак Барс» — «Трактор».
Фото ХК «Ак Барс»
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«Ак Барс» разгромил «Трактор» со счетом 6:0 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Нападающий казанцев Вадим Шипачев набрал 4 (1+3) очка, Александр Радулов — 3 (1+2).

Кроме них голами отметились нападающие Станислав Галиев (дубль), Кирилл Петров и Дмитрий Кагарлицкий.

«Ак Барс» набрал 73 очка и догнал лидирующую в Восточной конференции «Сибирь». «Трактор» остается на последней строчке на Востоке (54 очка).

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — «Трактор» (Челябинск) — 6:0 (0:0, 2:0, 4:0)

Голы: Шипачев — 7 (Петров, Кагарлицкий), 24:25 — 1:0. Галиев — 15 (бол., Шипачев, Радулов), 30:03 — 2:0. Петров — 9 (Кагарлицкий, Токранов), 41:38 — 3:0. Кагарлицкий — 10 (бол., Шипачев, Радулов), 48:47 — 4:0. Радулов — 20 (Сафонов, Воронков), 55:33 — 5:0. Галиев — 16 (бол., Шипачев, Кагарлицкий), 58:59 — 6:0.

Вратари: Мифтахов — Мыльников.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 32 (9+9+14) — 24 (8+6+10).

Судьи: Бирин, Бондарь.

29 января. Казань. Татнефть-Арена. 8890 зрителей.

Вадим Шипачев
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Трактор
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