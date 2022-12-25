«Ак Барс» ведет переговоры с Воронковым о продлении контракта

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Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин заявил, что казанский клуб ведет переговоры с нападающим Дмитрием Воронковым о продлении контракта.
«С Воронковым переговоры идут, у него действующий контракт до 30 апреля, и все может в любой момент поменяться. Я не говорю, что с ним закрытая страница, мы будем стараться делать все, чтобы он остался у нас», — приводит слова Воронкова ТАСС.
12 декабря портал The Athletic сообщил, что Воронков после окончания нынешнего сезона планирует продолжить карьеру в НХЛ.
Действующее соглашение 22-летнего форварда рассчитано до апреля 2023 года.
В текущем сезоне форвард сыграл за «Ак Барс» 31 матч и набрал 15 (9+6) очков.