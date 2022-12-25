«Ак Барс» ведет переговоры с Воронковым о продлении контракта

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин заявил, что казанский клуб ведет переговоры с нападающим Дмитрием Воронковым о продлении контракта.

«С Воронковым переговоры идут, у него действующий контракт до 30 апреля, и все может в любой момент поменяться. Я не говорю, что с ним закрытая страница, мы будем стараться делать все, чтобы он остался у нас», — приводит слова Воронкова ТАСС.

12 декабря портал The Athletic сообщил, что Воронков после окончания нынешнего сезона планирует продолжить карьеру в НХЛ.

Действующее соглашение 22-летнего форварда рассчитано до апреля 2023 года.

В текущем сезоне форвард сыграл за «Ак Барс» 31 матч и набрал 15 (9+6) очков.