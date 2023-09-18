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Сегодня, 22:10

Хет-трик Яшкина помог «Ак Барсу» одержать победу над «Витязем»

Алина Савинова
Игроки «Ак Барса».
Фото ХК «Ак Барс».
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«Ак Барс» дома обыграл «Витязь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:4 ОТ.

В основное время за казанскую команду отличились Дмитрий Кателевский и Дмитрий Яшкин, оформивший хет-трик. У подмосковного клуба шайбы забросили Дерек Барак, Илья Аркалов, Станислав Яровой и Виталий Попов. В овертайме Вадим Шипачев забил гол и принес «Ак Барсу» победу.

Нападающий казанской команды Дмитрий Яшкин оформил шестой хет-трик в КХЛ и вышел на чистое пятое место по количеству хет-триков в лиге.

«Ак Барс» занимает 2-е место в таблице «Востока» (12 очков за 8 игр). «Витязь» располагается на последней строчке в таблице Западной конференции (3 очка за 8 матчей).

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — «Витязь» (Московская область) — 5:4 ОТ (2:1, 1:1, 1:2, 1:0)

Голы: Попов — 1 (Валенцов, Яремчук), 0:31 — 0:1. Яшкин — 5 (Радулов, Кагарлицкий), 6:30 — 1:1. Кателевский — 2 (Дыняк, Юдин), 19:55 — 2:1. Яшкин — 6 (Кагарлицкий, Лучевников), 21:05 — 3:1. Яровой — 1 (бол., Рой, Цицюра), 29:23 — 3:2. Аркалов — 1 (Козлов, Гончаров), 50:12 — 3:3. Барак — 1 (Яровой), 56:20 — 3:4. Яшкин — 7 (Семенов, Шипачев), 59:14 — 4:4. Шипачев — 4 (Яшкин), 60:43 — 5:4.

Вратари: Билялов — Шикин.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 39 (18+10+9+2) — 23 (8+5+9+1).

Судьи: Бондарь, Наумов.

18 сентября. Казань. Татнефть-Арена. 5889 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2023-2024/
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Витязь
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Западная конференция И В П О
1 Динамо М 8 6 2 12
2 Торпедо 7 5 2 11
3 Сочи 8 5 3 10
4 Локомотив 7 5 2 10
5 Спартак 8 4 4 9
6 Куньлунь РС 8 4 4 8
7 Северсталь 6 3 3 7
8 ЦСКА 8 3 5 7
9 Динамо Мн 6 2 4 5
10 СКА 7 2 5 4
11 Витязь 8 1 7 3
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 8 6 2 13
2 Ак Барс 8 6 2 12
3 Авангард 6 5 1 10
4 Лада 8 4 4 9
5 Трактор 8 4 4 9
6 Автомобилист 8 4 4 9
7 Сал. Юлаев 6 4 2 8
8 Барыс 7 2 5 7
9 Сибирь 7 3 4 7
10 Амур 6 3 3 6
11 Адмирал 6 1 5 4
12 Нефтехимик 7 1 6 3
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20.09
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22.09
23.09
18.09 16:30
Барыс – Нефтехимик
 8 : 0
18.09 17:00
Сал. Юлаев – Торпедо
 1 : 0 ОТ
18.09 17:00
Металлург Мг – Автомобилист
 4 : 2
18.09 17:00
Трактор – Лада
 1 : 2
18.09 19:00
ЦСКА – Локомотив
 1 : 2
18.09 19:30
Динамо М – Спартак
 6 : 3
18.09 19:30
Ак Барс – Витязь
 5 : 4 ОТ
18.09 19:30
Сочи – Северсталь
 5 : 3
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