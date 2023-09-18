Хет-трик Яшкина помог «Ак Барсу» одержать победу над «Витязем»

«Ак Барс» дома обыграл «Витязь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:4 ОТ.

В основное время за казанскую команду отличились Дмитрий Кателевский и Дмитрий Яшкин, оформивший хет-трик. У подмосковного клуба шайбы забросили Дерек Барак, Илья Аркалов, Станислав Яровой и Виталий Попов. В овертайме Вадим Шипачев забил гол и принес «Ак Барсу» победу.

Нападающий казанской команды Дмитрий Яшкин оформил шестой хет-трик в КХЛ и вышел на чистое пятое место по количеству хет-триков в лиге.

«Ак Барс» занимает 2-е место в таблице «Востока» (12 очков за 8 игр). «Витязь» располагается на последней строчке в таблице Западной конференции (3 очка за 8 матчей).

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — «Витязь» (Московская область) — 5:4 ОТ (2:1, 1:1, 1:2, 1:0)

Голы: Попов — 1 (Валенцов, Яремчук), 0:31 — 0:1. Яшкин — 5 (Радулов, Кагарлицкий), 6:30 — 1:1. Кателевский — 2 (Дыняк, Юдин), 19:55 — 2:1. Яшкин — 6 (Кагарлицкий, Лучевников), 21:05 — 3:1. Яровой — 1 (бол., Рой, Цицюра), 29:23 — 3:2. Аркалов — 1 (Козлов, Гончаров), 50:12 — 3:3. Барак — 1 (Яровой), 56:20 — 3:4. Яшкин — 7 (Семенов, Шипачев), 59:14 — 4:4. Шипачев — 4 (Яшкин), 60:43 — 5:4.

Вратари: Билялов — Шикин.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 39 (18+10+9+2) — 23 (8+5+9+1).

Судьи: Бондарь, Наумов.

18 сентября. Казань. Татнефть-Арена. 5889 зрителей.