«Ак Барс» во время «Игр будущего» будет проводить домашние матчи КХЛ во Дворце спорта

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов рассказал, что домашние матчи казанского «Ак Барса» в КХЛ на время проведения «Игр будущего» будут проходить во Дворце спорта.

«Надо отдать должное руководству клуба. Они пошли навстречу не только нам, но и «Играм будущего». Мы будем проводить фиджитал-хоккей на «Татнефть-Арене», а «Ак Барс» будет играть во Дворце спорта. Мы согласовали этот формат с КХЛ, они тоже пошли нам навстречу. Надеемся, что «Ак Барс» красиво завершит регулярку в старом Дворце спорта», — приводит слова Леонова ТАСС.

Первые «Игры будущего» пройдут в столице Татарстана с 21 февраля по 3 марта 2024 года, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности.

«Ак Барс» занимает третью строчку в Западной конференции, набрав 46 очков в 37 играх. Лидирует — «Металлург» (54 очка в 38 матчах).