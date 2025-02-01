Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 14:10

Акользин рассказал о проблемах СКА

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Нападающий СКА Павел Акользин рассказал о подготовке к матчу против московского «Динамо» в FONBET чемпионате КХЛ.

— Тренерский штаб подготовит видео, будем смотреть и разбирать, где надо добавить и где не нужно допускать ошибки. Будем настраиваться только на победу.

— Если смотреть на таблицу, то она очень плотная. Что необходимо сделать, чтобы не допускать глупых ошибок и забрать максимальное количество очков?

— Необходимо подправить дисциплину. Соперники реализуют большинство, и мы теряем преимущество. Необходимо играть до конца. И ещё, мы очень часто пропускаем в меньшинстве. Нужно менять игру в большинстве и не допускать такие ошибки.

— Как проходит ваша адаптация в СКА?

— Отлично! Уже месяц в команде, и с ребятами познакомился сразу. Со всеми общаюсь, и все помогают адаптироваться, — сказал Акользин Legalbet.ru.

В субботу, 1 февраля, в 17:00 по московскому времени на «ВТБ Арене» в Москве пройдет матч между «Динамо» и СКА. «Динамо» с 65 очками идет на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. СКА с 63 баллами находится на шестой строчке.

Источник: Legalbet.ru
КХЛ
ХК СКА
Павел Акользин
Читайте также
Боец UFC Митчелл похвалил Гитлера
Fox News: кислородные баллоны могли стать причиной авиакатастрофы в Филадельфии
Минспорт отозвал аккредитацию у ФТАР и отправил в отставку Дмитрия Василенко
Терапевт дала советы по профилактике ОРВИ
Беглов ответил предложившей «повторить блокаду Ленинграда» Немцовой
Что говорят об Александре Овечкине после его 876-й шайбы в НХЛ
Популярное видео
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Голы и травма Ливо, борьба за плей-офф, судейство в КХЛ
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Поражения СКА, «Авангард» при Буше, будущее Ливо
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя