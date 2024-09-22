Сегодня, 13:45
Актер Денис Никифоров, многолетний болельщик московского «Динамо» в эксклюзивном интервью «СЭ» высказался об игре любимой команды.
— Ваша жизнь стала связана с хоккеем после сериала «Молодежка» или же он присутствовал в вашей жизни до него?
— Если говорить про VIP-трибуны, пресс-релизы, конференции и интервью, связанные с хоккеем, то это все произошло конечно после того, как вышла «Молодежка». А моя любовь к хоккею возникла конечно же до сериала. С моей творческой деятельностью хоккей мало пересекался, разве что я с тремя товарищами из других театров ходил на на него. Есть актер Андрей Финягин, вот с ним мы ходили еще в студенческие годы на «Динамо».
— Ходили только на московское «Динамо»?
— Да, это было еще на малой спортивной арене в Лужниках.
— Сейчас следите за клубом?
— Конечно.
— Кто ваш любимый игрок сейчас?
— Сейчас никто. Это просто какой-то треш. Надо что-то делать уже, надо выползать из этой глубокой «опы» в начале сезона.
Анна Бирюкова