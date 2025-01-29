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Сегодня, 20:10

Актер Ярушин: ««КХЛ лучше НХЛ, потому что в ней играет мой «Трактор». Это дает азарт»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Российский актер и болельщик «Трактора» Станислав Ярушин назвал несколько причин, по которым КХЛ можно считать лучше НХЛ.

«Во-первых, КХЛ круче НХЛ буквами. Буквы прикольнее смотрятся у нас на логотипе, чем у них. Эмблема красивее. Наших ребят здесь больше играет.

А еще для меня КХЛ круче НХЛ, потому что здесь играет мой «Трактор». В НХЛ я не болею ни за одну команду. Наверное, я просто радуюсь победам своих друзей. А там их у меня осталось немного, с кем я на связи: это Сережа Бобровский и Владик Гавриков. Мы еженедельно с ними созваниваемся, списываемся... Я даже за результатами перестал следить. Только за ними слежу и радуюсь их победам.

В КХЛ у меня есть команда и есть азарт. Благодаря «Трактору» я слежу и за другими результатами. Мне интересно, как другие команды сыграли. Благодаря этому узнаю новых хоккеистов и кайфую от этого процесса», — сказал Ярушин Legalbet.

«Трактор» с 70 очками в 52 матчах возглавляет Восточную конференцию FONBET чемпионата КХЛ в текущем сезоне.

Источник: Legalbet
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