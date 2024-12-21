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Сегодня, 13:25

Актер из сериала «Молодежка» Огурцов: «Когда смотрю хоккей, сразу думаю: «Так хочется играть»

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Актер сериала «Молодежка. Новая смена» Игорь Огурцов поделился планами на «Уральскую классику» и свою актерскую карьеру.

— Как узнали про «Уральскую классику»?

— Написали ребята, пригласили, спросили не хотим ли мы съездить. Я сказал, что с удовольствием приеду, поиграю с ребятами, сделаем им просто праздник.

— Вчера смотрели матч между «Металлургом» и «Салаватом Юлаевым»?

— Я в последнее время вообще хоккей не смотрю, потому что много работы, это хорошо. Но когда смотрю хоккей, сразу думаю: «Так хочется играть».

— Вы сегодня в команде Григорий Панина, почему именно его команду выбрали?

— Как назначали, так назначали. Как генералы сказали, значит, так оно и будет.

— Есть сейчас какие-нибудь интересные проекты?

— Есть, да. Как сейчас стало известно, будет второй сезон «Молодежки. Новая смена». Также мы сейчас запустили проект «Спасская» про следственный комитет и скоро, наверное, в следующем году будет хороший исторический проект.

— Сейчас Вас узнают больше по роли Семена Бакина?

— Кто какой телеканал смотрит, но больше, конечно, по Бакину. И самый главный вопрос: «Сеня не спит?»

— Сеня не спит?

— Нет, в воротах тоже.

— Как придумывались сны Семена Бакина?

— Это сценаристы придумывали, это их ход. Все равно должна быть в сериале какая-нибудь комедийная роль, второй вратарь, который сидит на банке, ничего не делает и постоянно спит, но он всегда готов выйти на лед и продемонстрировать, что он может.

— Продолжение «Молодежки» вышло через много лет, ожидали, что будут снимать продолжение или это было больше спонтанным предложением?

— Мы должны были снимать еще после шестого сезона, но там не сложилось. Это хорошая история, во-первых, для ребят, скажем так. Похвастаюсь, с выходом сериала «Молодежка» увеличилось количество хоккеистов, особенно молодых. Когда мы снимались у «Витязя», там была команда человек десять всего детей, а после выхода сериала собрались две или даже три группы, еще и девочки, для меня это вообще было неожиданно. Произошел такой хоккейный бум. Хоккей раньше был в валенках и с палкой, а сейчас это всероссийский вид спорта.

София Митченкова

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