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Сегодня, 02:15

Алалыкин — о победе над «Торпедо»: «Салават» показал характер и вытащил матч на жилах»

Сергей Разин
корреспондент
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Нападающий «Салавата Юлаева» Данил Алалыкин подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Торпедо» (3:2 ОТ).

— Сложный матч, вышли неготовыми, во втором периоде была расхлябанность, не было концентрации, — приводит слова Алалыкина официальный сайт клуба. — В третьей 20-минутке уже показали характер и вытащили игру на жилах в овертайме.

— Как удалось забросить шайбу?

— Саша Хмелевский хорошо стянул четверых игроков. Я накатывался вторым эшелоном, увидел, что защитник проигрывал ногами. Вылез и забил.

— Ключевая причина успеха в матче?

— Не опустили руки, за счет характера победили, бились друг за друга. Нужно цепляться за эту игру и продолжать в том же духе.

Нижегородцы находятся на 6-м месте в Западной конференции, набрав 27 очков в 25 встречах. «Салават Юлаев» — на 4-й строчке Восточной конференции с 29 баллами после 22 игр.

Источник: Сайт Салавата Юлаева
КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК Торпедо (Нижний Новгород)

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