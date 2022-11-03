Алалыкин о поражении от «Ак Барса»: «Много моментов создавали. В буллитах не повезло»

Сегодня, 22:22
Нападающий «Салавата Юлаева» Данил Алалыкин прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (1:2 Б).
— Хоккей получился зрелищным с самых первых смен. Равная игра, — приводит слова Алалыкина официальный сайт клуба. — К сожалению, в буллитах не повезло. Много моментов мы создавали.
— Что пошло не так в третьем периоде?
— Начало не задалось. «Ак Барс» прессинговал двумя игроками, произошел конфуз. Начали отбрасывать шайбу, хотя должны были играть с ней, контролировать. Отсюда пошел сумбур.
— Что думаете об атмосфере на дерби?
— Спасибо нашим болельщикам. Отлично нас поддерживали, молодцы, что приехали. Даже в третьем периоде мы слышали ребят.
— Прокомментируйте свою шайбу.
— Мы постоянно на тренировках это наигрываем, открываемся друг под друга. Была стандартная ситуация для нас. Все сработали отлично.
— Удивил «Ак Барс»?
— Мы много матчей сыграли, привыкли друг к друг. Никаких удивлений не было.
— Самые тяжелые моменты были в начале каждого периода?
— Только в третьем периоде. Далее играли, как умеем.
После этого матча «Ак Барс» с 26 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, «Салават» с 35 очками — на второй строчке.