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Сегодня, 22:22

Алалыкин о поражении от «Ак Барса»: «Много моментов создавали. В буллитах не повезло»

Сергей Разин
корреспондент
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Нападающий «Салавата Юлаева» Данил Алалыкин прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (1:2 Б).

— Хоккей получился зрелищным с самых первых смен. Равная игра, — приводит слова Алалыкина официальный сайт клуба. — К сожалению, в буллитах не повезло. Много моментов мы создавали.

— Что пошло не так в третьем периоде?

— Начало не задалось. «Ак Барс» прессинговал двумя игроками, произошел конфуз. Начали отбрасывать шайбу, хотя должны были играть с ней, контролировать. Отсюда пошел сумбур.

— Что думаете об атмосфере на дерби?

— Спасибо нашим болельщикам. Отлично нас поддерживали, молодцы, что приехали. Даже в третьем периоде мы слышали ребят.

— Прокомментируйте свою шайбу.

— Мы постоянно на тренировках это наигрываем, открываемся друг под друга. Была стандартная ситуация для нас. Все сработали отлично.

— Удивил «Ак Барс»?

— Мы много матчей сыграли, привыкли друг к друг. Никаких удивлений не было.

— Самые тяжелые моменты были в начале каждого периода?

— Только в третьем периоде. Далее играли, как умеем.

После этого матча «Ак Барс» с 26 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, «Салават» с 35 очками — на второй строчке.

КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Салават Юлаев
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