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Нападающий «Салавата Юлаева» Данил Алалыкин подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (2:4).
— В целом первый период провели хорошо, во втором начали удаляться, — приводит слова Алалыкина официальный сайт клуба. — Ненужные удаления сломали нам игру. В конце второго периода активировались, в третьем не хватило немного, чтобы дожать соперника.
— Чего не хватило в большинстве?
— В большинстве не забили, это очень важный компонент, который мы должны реализовывать. Из численного преимущества мы должны выжимать максимум, напрягать вратарей. Соперник воспользовался своими шансами, дали им почувствовать игру.
— Мамы приготовили сюрприз, приехали в Нижнекамск. Насколько приятно?
— Всегда приятно, когда близкие приезжают на игры, тем более когда неожиданно. Очень рад был видеть маму перед матчем. На домашние всегда родители приходят, а на выездные в основном только по школе. Так что немного вспомнил детство.
«Нефтехимик» (30 очков) занимает шестое место в Восточной конференции КХЛ. «Салават Юлаев» (36) идет третьим на «Востоке».