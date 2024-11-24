Алалыкин — о поражении от «Нефтехимика»: «Ненужные удаления сломали «Салавату» игру»

Нападающий «Салавата Юлаева» Данил Алалыкин подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (2:4).

— В целом первый период провели хорошо, во втором начали удаляться, — приводит слова Алалыкина официальный сайт клуба. — Ненужные удаления сломали нам игру. В конце второго периода активировались, в третьем не хватило немного, чтобы дожать соперника.

— Чего не хватило в большинстве?

— В большинстве не забили, это очень важный компонент, который мы должны реализовывать. Из численного преимущества мы должны выжимать максимум, напрягать вратарей. Соперник воспользовался своими шансами, дали им почувствовать игру.

— Мамы приготовили сюрприз, приехали в Нижнекамск. Насколько приятно?

— Всегда приятно, когда близкие приезжают на игры, тем более когда неожиданно. Очень рад был видеть маму перед матчем. На домашние всегда родители приходят, а на выездные в основном только по школе. Так что немного вспомнил детство.

«Нефтехимик» (30 очков) занимает шестое место в Восточной конференции КХЛ. «Салават Юлаев» (36) идет третьим на «Востоке».