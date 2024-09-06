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Сегодня, 01:47

Гальченюк: «Я игрок «Амура», а меня только и спрашивают о СКА»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Американский нападающий «Амура» Алекс Гальченюк отказался отвечать на вопрос, о своей бывшей команде. Этим летом игрок перебрался из СКА в хабаровскую команду.

«Я понимаю, что в России много пишут о СКА, люди любят читать о СКА. Но мы пожали друг другу руки, пожелали удачи и разошлись. Теперь я игрок «Амура», а меня только и спрашивают о СКА. Весь мой фокус на Хабаровске, считаю бессмысленным говорить о своей бывшей команде», — цитирует Sport24 Гальченюка.

Гальченюк выступал за СКА с августа 2023 года. В прошедшем сезоне он отыграл 70 матчей, забросил 18 шайб и отдал 29 результативных передач.

Источник: Sport24
Александр Гальченюк-младший
Хоккей
КХЛ
ХК Амур
ХК СКА
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