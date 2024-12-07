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Сегодня, 06:25

Барабанов: «Ак Барсу» надо более солидно действовать, не отбрасывать шайбу, играть в пас»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Ак Барса» Александр Барабанов прокомментировал победу над «Витязем» (5:3) в матче FONBET Чемпионата КХЛ. Казанская команда отыгралась со счета 0:3.

«Безобразное начало, да и в целом содержание игры оставляет желать лучшего. Но мы отлично показали себя в неравных составах, да и Амир Мифтахов нас подтащил.

Сегодня получилось в неравных составах забить, но по содержанию играем не так, как должен это делать «Ак Барс». Надо более солидно действовать, не отбрасывать шайбу, играть в пас. К сожалению, сегодня этого не было.

Три быстрых пропущенных шайбы? Ничего сверхъестественного не произошло, обычные голы у «Витязя» зашли, одна шайба курьезной получилась. Здорово, что не опустили руки и довели дело до победы. Соперник ничего серьезного не создал, просто мы играли безобразно», — цитирует пресс-служба клуба Барабанова.

После 34 матчей «Витязь» находится на 9-м месте в Западной конференции с 32 очками. «Ак Барс» занимает 3- место в Восточной конференции, набрав 43 очка в 31 игре.

Источник: Официальный сайт «Ак Барса»
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